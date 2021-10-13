ТАСС: Олег Новицкий стал первым жильцом модуля «Наука»

Российский космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом нового многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который вошёл в состав отечественного сегмента Международной космической станции (МКС) в июле.

«В каюте многоцелевого лабораторного модуля «Наука» сейчас проживает космонавт Роскосмоса Олег Новицкий», — сообщили ТАСС в «Роскосмосе».

До этого космонавт проживал в служебном модуле «Звезда», однако уступил свою каюту актрисе Юлии Пересильд.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

На МКС кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».