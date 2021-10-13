ТАСС: Олег Новицкий стал первым жильцом модуля «Наука»
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«В каюте многоцелевого лабораторного модуля «Наука» сейчас проживает космонавт Роскосмоса Олег Новицкий», — сообщили ТАСС в «Роскосмосе».
До этого космонавт проживал в служебном модуле «Звезда», однако уступил свою каюту актрисе Юлии Пересильд.
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.
На МКС кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».