В Минобороны показали новую сверхлёгкую ракету-носитель «Иркут»

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В Минобороны раскрыли технические характеристики новой отечественной сверхлёгкой ракеты-носителя «Иркут».
В Минобороны показали новую сверхлёгкую ракету-носитель «Иркут»
  • РИА Новости
  • © Андрей Моргунов

Соответствующая информация приводится РИА Новости со ссылкой на последний номер научного журнала ракетно-космической корпорации «Энергия» «Космическая техника и технологии».

По имеющимся данным, «Иркут» предполагается представить в одноразовом и многоразовом вариантах. Первый будет весить 23,6 т, второй — 25 т. Ракету будут заправлять парой кислород-метан, в разгонном блоке — гептилом с амилом.

«В вопросе разработки отечественных ракет-носителей сверхлёгкого класса можно отметить разрабатываемый специалистами АО «ЦНИИмаш» проект по созданию ракеты-носителя сверхлёгкого класса «Иркут», — говорится в публикации.

Ракеты планируется запускать с космодрома Плесецк, первый старт назначен на 2024 год.

22 августа сообщалось, что российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур.

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