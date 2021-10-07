РФПИ: «Спутник Лайт» защищает от штамма «дельта» лучше многих вакцин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на следующей неделе обнародует данные о том, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» более эффективна против штамма «дельта», чем большинство двухкомпонентных вакцин.

«Мы поделимся уникальными данными на следующей неделе, что против штамма «дельта» — я говорю об этом впервые — «Спутник Лайт» обеспечивает лучшую защиту, чем большинство двухкомпонентных вакцин», — цитирует РИА Новости слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева на конференции Bloomberg Invest Global.

По его словам, «Спутником Лайт» называют первый компонент вакцины «Спутник V».

Ранее Объединённые Арабские Эмираты одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве отдельной вакцины.