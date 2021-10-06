ОАЭ одобрили применение «Спутника Лайт» в качестве отдельной вакцины
- © РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Заявление опубликовано на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.
«ОАЭ также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority) одобрило для применения российскую однокомпонентную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».