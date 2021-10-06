ОАЭ одобрили применение «Спутника Лайт» в качестве отдельной вакцины

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Объединённые Арабские Эмираты одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», первого компонента «Спутника V», в качестве отдельной вакцины.
ОАЭ одобрили применение «Спутника Лайт» в качестве отдельной вакцины
  • © РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Заявление опубликовано на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.

«ОАЭ также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority) одобрило для применения российскую однокомпонентную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».

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