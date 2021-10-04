EMA рекомендовало третью дозу вакцины от COVID-19 пациентам с ослабленным иммунитетом
- Reuters
На сайте агентства отмечается, что комитет EMA по лекарственным средствам пришёл к такому выводу после изучения результатов исследования, которые свидетельствуют о том, что дополнительная доза вакцины «увеличивает возможности по производству антител против коронавируса среди пациентов с пересаженными органами, с ослабленной иммунной системой».
Ранее глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что агентство собирается дать заключение о вакцинации от коронавируса детей от шести лет к ноябрю.