В ЕС намерены одобрить вакцины от COVID-19 для детей от 6 лет к ноябрю

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Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) собирается дать заключение о вакцинации от коронавируса детей от шести лет к ноябрю. Об этом глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил в интервью газете Repubblica.
В ЕС намерены одобрить вакцины от COVID-19 для детей от 6 лет к ноябрю
  • Reuters

«Pfizer передаст нам данные по детской категории от шести до 11 лет в начале октября. С нашей стороны понадобится три-четыре недели для их изучения и оценки. В начале ноября могут поступить также данные от Moderna», — цитирует его ТАСС.

По словам Кавалери, далее возраст будет снижаться до новорождённых.

Он также уточнил, что для детей могут меняться дозировки активного вещества вакцин.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что около 50 млн граждан страны полностью привились от новой коронавирусной инфекции.

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