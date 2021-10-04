Умер один из создателей космического корабля «Прогресс» Алексей Шумилин

Алексей Шумилин, Герой Социалистического Труда, один из создателей космического корабля «Прогресс», умер в Москве на 86-м году жизни.

«В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Шумилин», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

По информации «Роскосмоса», Шумилин участвовал в создании автоматического грузового корабля «Прогресс», в осуществлении космических программ ЭПАС, «Интеркосмос», с 1998 по 2007 год был одним из руководителей программы «Морской старт».

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о подготовке «Союза МС-19» к запуску.