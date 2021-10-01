На Байконуре начали вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол

На космодроме Байконур начался вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19».

Об этом сообщает ТАСС.

Ракету отвезут на стартовый стол площадки №31 из монтажно-измерительного корпуса. После того, как её установят в вертикальное положение, специалисты приступят к работам в соответствии с графиком первого стартового дня.

На космодроме Байконур 29 сентября участники предстоящей экспедиции на МКС выполнили вторую «примерку» — контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» в полётной комплектации.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» к Международной космической станции намечен на 5 октября 2021 года