На Байконуре начали вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол

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На космодроме Байконур начался вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19».
На Байконуре начали вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол
  • globallookpress.com
  • © Роскосмос

Об этом сообщает ТАСС.

Ракету отвезут на стартовый стол площадки №31 из монтажно-измерительного корпуса. После того, как её установят в вертикальное положение, специалисты приступят к работам в соответствии с графиком первого стартового дня.

На космодроме Байконур 29 сентября участники предстоящей экспедиции на МКС выполнили вторую «примерку» — контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» в полётной комплектации.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» к Международной космической станции намечен на 5 октября 2021 года

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