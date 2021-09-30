Россия и Индия взаимно разместят у себя станции навигационных систем

Россия и Индия взаимно разместят у себя станции наземных навигационных систем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Роскосмоса.

«Ведётся работа по взаимному, паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и индийской региональной навигационной спутниковой системы NavIC на территориях Республики Индия и Российской Федерации соответственно, а также по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений системы ГЛОНАСС и китайской Beidou на территории КНР и Российской Федерации соответственно», — говорится в документе.

Также в отчёте сообщается, что «Роскосмос» планирует в 2020 году подписать соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны с Европейским космическим агентством.