«Роскосмос» планирует подписать с ЕКА соглашение по исследованию Луны
- globallookpress.com
Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт госкорпорации за 2020 год, подписание планируется в текущем году.
«Подготовлено, согласовано с иностранными партнёрами и одобрено правительством России… соглашение между госкорпорацией «Роскосмос» и Европейским космическим агентством (ЕКА) относительно сотрудничества в области исследования Луны (подписать указанный документ планируется в 2021 году)», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» совместно с Китайской национальной космической администрацией (КНКА) организовали в гибридном формате консультации «за закрытыми дверями» для обсуждения вопросов сотрудничества по Международной научной лунной станции (МНЛС).