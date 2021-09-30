«Роскосмос» планирует подписать с ЕКА соглашение по исследованию Луны

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«Роскосмос» планирует в 2020 году подписать соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны с Европейским космическим агентством.
«Роскосмос» планирует подписать с ЕКА соглашение по исследованию Луны
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт госкорпорации за 2020 год, подписание планируется в текущем году.

«Подготовлено, согласовано с иностранными партнёрами и одобрено правительством России… соглашение между госкорпорацией «Роскосмос» и Европейским космическим агентством (ЕКА) относительно сотрудничества в области исследования Луны (подписать указанный документ планируется в 2021 году)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» совместно с Китайской национальной космической администрацией (КНКА) организовали в гибридном формате консультации «за закрытыми дверями» для обсуждения вопросов сотрудничества по Международной научной лунной станции (МНЛС).

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