«Роскосмос» и КНКА обсудили проект декларации по лунной станции
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Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Отмечается, что «в ходе мероприятия эксперты из Франции, Италии, Нидерландов, Германии, Малайзии, Таиланда, а также из Управления ООН по вопросам космического пространства (УВКП ООН), Европейского космического агентства (ЕКА) и Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству (АТОКС) обсудили проект Декларации по МНЛС».
«Проект декларации подготовлен в развитие Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции от 9 марта 2021 г. и раскрывает общие подходы при реализации проекта МНЛС, возможные форматы участия всех заинтересованных партнёров, а также руководящие принципы деятельности сторон в рамках сотрудничества по Международной научной лунной станции», — говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» заявили, что «международные консультации по декларации являются важной составной частью процесса планомерного продвижения сотрудничества в рамках создания МНЛС при совместных усилиях госкорпорации «Роскосмос» и КНКА».
«Доработанная с учётом предложений международных экспертов декларация будет представлена мировому космическому сообществу для широкого обсуждения в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса, проведение которого запланировано на период с 25 по 29 октября 2021 года в Дубае», — добавили в госкорпорации.
В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами о возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.