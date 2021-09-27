«Роскосмос» и КНКА обсудили проект декларации по лунной станции

«Роскосмос» совместно с Китайской национальной космической администрацией (КНКА) организовали в гибридном формате консультации «за закрытыми дверями» для обсуждения вопросов сотрудничества по Международной научной лунной станции (МНЛС).

Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что «в ходе мероприятия эксперты из Франции, Италии, Нидерландов, Германии, Малайзии, Таиланда, а также из Управления ООН по вопросам космического пространства (УВКП ООН), Европейского космического агентства (ЕКА) и Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству (АТОКС) обсудили проект Декларации по МНЛС».

«Проект декларации подготовлен в развитие Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции от 9 марта 2021 г. и раскрывает общие подходы при реализации проекта МНЛС, возможные форматы участия всех заинтересованных партнёров, а также руководящие принципы деятельности сторон в рамках сотрудничества по Международной научной лунной станции», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» заявили, что «международные консультации по декларации являются важной составной частью процесса планомерного продвижения сотрудничества в рамках создания МНЛС при совместных усилиях госкорпорации «Роскосмос» и КНКА».

«Доработанная с учётом предложений международных экспертов декларация будет представлена мировому космическому сообществу для широкого обсуждения в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса, проведение которого запланировано на период с 25 по 29 октября 2021 года в Дубае», — добавили в госкорпорации.

В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами о возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.