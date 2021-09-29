Путин попросил объяснить задержки при выполнении поручений в космической отрасли

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли попросил объяснить причины невыполнения в срок поручений в этой сфере.

Как отметил Путин, по итогам апрельской встречи с кабмином была достигнута договорённость, что правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере.

Президент рассказал, что к настоящему времени приняты некоторые решения, в том числе утверждена программа развития отечественной навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 года.

При этом он подчеркнул, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа.

«Однако это не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом. Прошу сегодня рассказать о причинах такой задержки и о том, когда эта работа всё-таки будет завершена», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Также Путин заявил о лидерстве России в разработке технологий ядерной космической энергетики.