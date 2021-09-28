Фестиваль Nauka 0+ состоится 8—10 октября в Москве

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Всероссийский фестиваль Nauka 0+ состоится 8—10 октября в Москве. Это одно из основных мероприятий Года науки и технологий в России.
Фестиваль Nauka 0+ состоится 8—10 октября в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Лекционные треки и интерактивная выставка полностью отразят тематические месяцы года. Свои новейшие разработки покажут ведущие научные институты, вузы и музеи.

Как заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, это один из самых ярких проектов Года науки и технологий.

«Он проходит на 80 региональных и нескольких центральных площадках в самых разных форматах. Таким образом фестиваль отражает как содержание Года науки, так и его идеологию — быть центром притяжения для всех, кто интересуется наукой, говорить о ней с различными аудиториями, повышать ценностную составляющую исследовательской деятельности», — сказал Фальков.

Со своей стороны, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий отметил, что в этом году фестиваль проходит в статусе одного из ключевых событий Года науки и технологий.

«Выдающиеся учёные расскажут о фундаментальных исследованиях и технологических инновациях, которые на наших глазах меняют жизнь всего человечества. Темы их лекций вберут в себя самые актуальные области познания — медицину будущего, освоение космоса, новые вызовы и угрозы, связанность территорий и освоение пространства, климат и экологию, генетику и качество жизни, искусственный интеллект, человека и общество», — заявил Садовничий.

По его словам, каждый сезон фестиваль расширяет спектр форматов диалога с участниками.

В этом году Nauka 0+ соберёт учёных из Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды, а также лучших исследователей из России, лауреатов госпремий, молодых учёных, обладателей Нобелевской премии.

Ранее сообщалось, что в июне лекции, состоявшиеся в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в интернете.

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