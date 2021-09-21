В «Роскосмосе» сообщили об обсуждении с РАН космической программы России

Совместное заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса» и Бюро Совета Российской академии наук по космосу состоялось в режиме видео-конференц-связи. На заседании был рассмотрен ряд важнейших направлений, связанных с реализацией космической программы страны.

Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что «первое направление связано с получением научных данных о космосе, Земле и других небесных телах для развития фундаментальной науки, достижения и поддерживания лидирующих позиций на наиболее значимых её направлениях, второе направление, в свою очередь, связано с продолжением отечественной пилотируемой программы в околоземном космическом пространстве, обеспечением эффективного и безопасного проведения космонавтами работ и исследований на орбитальных станциях».

«Участники заседания одобрили предложения по программе научных исследований на борту российской автоматической межпланетной станции «Луна-25», подтвердив актуальность и высокую научную значимость задач проекта. Кроме того, было отмечено, что российский сегмент Международной космической станции, являющийся основой отечественной пилотируемой космонавтики, функционирует на орбите более 20 лет», — говорится в сообщении.

Также в ходе заседания было поддержано предложение Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав «Роскосмоса») по развёртыванию работ в рамках создания национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции, что обеспечит непрерывное использование околоземной космической инфраструктуры.

В госкорпорации добавили, что по итогам заседания президиум и бюро рекомендовали «Роскосмосу» представить в правительство России предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции, продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания новостей станции и о порядке проведения переговоров с партнёрами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС.