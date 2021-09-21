Рогозин: около 15 космических пусков ожидается до конца года

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что около 15 пусков ракет космического назначения с разных космодромов планируется до конца 2021 года.
Рогозин: около 15 космических пусков ожидается до конца года
  • РИА Новости

Рогозин отметил, что на прошлой неделе состоялся 15-й пуск в году.

«До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», — приводит ТАСС его слова.

В частности, в этом году ожидается запуск двух пилотируемых миссий — «Союз МС-19» с киноэкипажем, «Союз МС-20» с двумя японскими туристами, а также узлового модуля «Причал», грузового корабля «Прогресс МС-18», три пуска ракет со спутниками OneWeb и другие запуски.

Ранее Рогозин прокомментировал процесс создания российской ракеты сверхтяжёлого класса.

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