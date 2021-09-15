Рогозин прокомментировал процесс создания российской ракеты сверхтяжёлого класса

Работа по созданию российской сверхтяжёлой ракеты никогда не прекращалась, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге.

«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась... Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжёлого класса прямо сейчас... элементы ракеты сверхтяжёлого класса налицо», — приводит его слова ТАСС.

Рогозин отметил, что сверхтяжёлая ракета «стоит колоссальных денег», её нельзя «лепить из того, что было», а нужно использовать только новейшие технологии, например композитные баки, которые на 30—40% легче баков из уже существующих сплавов.

Кроме того, планируется разработать двигатели на метане, которые дадут возможность многократно использовать ступени ракеты, добавил глава госкорпорации.

«Мы лучше сделаем чуть позже, но зато сделаем так, что это будет стимулом для развития и композитных материалов в «Роскосмосе», и новых систем сплавов, и новых производственных систем, и новых двигателей, которых пока ещё в наличии нет, но мы надеемся их получить в 2024—2025 годах», — сказал он.

15 сентября гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что разработка сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну приостановлена.

Работы прекращены на стадии технического проектирования, и не исключено, что их могут возобновить после уточнения программы, подчеркнул он.