В РКЦ «Прогресс» сообщили о приостановке разработки лунной сверхтяжёлой ракеты

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Россия приостановила разработку сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну, сообщил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.
В РКЦ «Прогресс» сообщили о приостановке разработки лунной сверхтяжёлой ракеты
  • © АО «РКЦ «Прогресс»

«РКЦ «Прогресс» действительно прекратил работы по «Элементам СТК», — сказал он РИА Новости.

Баранов отметил, что работы прекращены на стадии технического проектирования и не исключено, что их могут возобновить после уточнения программы.

В декабре 2020 года стало известно, что проект сверхтяжёлой ракеты «Енисей» будет пересмотрен: вместо нынешних технологий используют новые решения — метан в качестве топлива.

Позднее, в январе, Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание ракеты

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