В РКЦ «Прогресс» сообщили о приостановке разработки лунной сверхтяжёлой ракеты
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«РКЦ «Прогресс» действительно прекратил работы по «Элементам СТК», — сказал он РИА Новости.
Баранов отметил, что работы прекращены на стадии технического проектирования и не исключено, что их могут возобновить после уточнения программы.
В декабре 2020 года стало известно, что проект сверхтяжёлой ракеты «Енисей» будет пересмотрен: вместо нынешних технологий используют новые решения — метан в качестве топлива.
Позднее, в январе, Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание ракеты.