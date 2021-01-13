В РАН рекомендовали отложить создание ракеты для полёта на Луну

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Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендует отложить создание сверхтяжёлой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну. Об этом говорится в решении совета.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, руководству РАН и «Роскосмосу» рекомендовано обратиться к президенту с предложением «в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на более поздний срок».

При создании ракеты предлагается использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

В декабре стало известно, что проект российской сверхтяжёлой ракеты «Енисей» будет пересмотрен, вместо нынешних технологий используют новые решения.

Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 года (ранее в соответствии с президентским указом ракета должна была быть собрана к 2028 году).

Летом сообщалось, что Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность. 

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