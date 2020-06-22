Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на Луну

Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность. Об этом сообщил главный конструктор по созданию космического корабля «Орёл», предназначенного для полётов к Луне, Игорь Хамиц.

«Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля «Орёл» и лунного взлётно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом», — цитирует его РИА Новости.

Агентство уточняет, что первый испытательный запуск «Орла» намечен на 2023 год на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

В 2024 году планируется беспилотный полёт корабля, в 2025 году — пилотируемый полёт к МКС.

В 2028 году планируется первый старт на ракете сверхтяжёлого класса «Енисей». В 2029 году планируется облёт на корабле Луны, а в 2030 высадка российских космонавтов на поверхность Луны.

В марте сообщалось, что российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.