В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

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Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использовать с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича.

«В Институте космических исследований разработан прототип навигационного блока для перспективного пилотируемого корабля «Орёл». Этот прибор будет использовать как астронавигацию (навигация по звездам. — RT), так и карту Луны для высокоточного определения местоположения при автономных полётах», — пояснил он.

При этом уточняется, что трёхмерную карту Луны перед этим должен составить российский орбитальный аппарат «Луна-26», его запуск запланирован на 2024 год.

17 марта сообщалось, что аппарат «Луна-25» планируется запустить к спутнику Земли 1 октября 2021 года

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