Экипажи «Союза МС-19» прибыли на Байконур

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Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-19» прибыли на космодром Байконур.
Экипажи «Союза МС-19» прибыли на Байконур
  • © Роскосмос

Об этом информирует пресс-служба «Роскосмоса».

Отмечается, что торжественные проводы экипажей 66-й экспедиции на Международную космическую станцию были проведены в Центре подготовки космонавтов.

«Спустя несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки», — заявили в «Роскосмосе».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-19» запланирован на 5 октября.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на МКС готовятся к перестыковкам российских кораблей.

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