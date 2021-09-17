Украина намерена доставить на Луну свой государственный флаг

Короткая ссылка
Украинский государственный флаг будет доставлен на Луну в рамках миссии, которую проведут вместе с британской компанией Spacebit и в партнёрстве с предприятиями из других стран, сообщил «Укроборонпром».
Украина намерена доставить на Луну свой государственный флаг
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

Как отметили в пресс-службе, на Луну отправят оборудование для научных исследований, в разработке которого принимала участие Украина.

«Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология зелёного, или безотходного, производства», — говорится в пресс-релизе.

На сайте Spacebit утверждается, что это частная британская компания, которая «разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий».

В ноябре 2020 года Украина стала девятой страной, подписавшей договорённости в рамках американского проекта «Артемида» (Artemis) по освоению Луны и строительству на ней станции Gateway.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить