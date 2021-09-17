Украина намерена доставить на Луну свой государственный флаг
- © AP Photo/Efrem Lukatsky
Как отметили в пресс-службе, на Луну отправят оборудование для научных исследований, в разработке которого принимала участие Украина.
«Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология зелёного, или безотходного, производства», — говорится в пресс-релизе.
На сайте Spacebit утверждается, что это частная британская компания, которая «разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий».
В ноябре 2020 года Украина стала девятой страной, подписавшей договорённости в рамках американского проекта «Артемида» (Artemis) по освоению Луны и строительству на ней станции Gateway.