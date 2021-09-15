Российский учёный рассказал об испытаниях вакцины против коронавируса в виде йогурта

Учёные Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге приступили к испытаниям разрабатываемой ими вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на основе молочнокислых бактерий с использованием участков альфа- и дельта- штаммов коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом молекулярной микробиологии института, члена-корреспондента РАН Александра Суворова.

По его словам, при создании первого варианта молочнокислой закваски учёные ориентировались на изначальный вариант вируса и продолжают работать над этим вариантом, потому что штамм ещё циркулирует в разных странах в разной пропорции.

«У нас сейчас начинает доминировать вариант «дельта»... Мы уже сделали вариант, он включает участки белка коронавируса, соответствующие альфа- и дельта-штаммам. Они включены в состав нового вакцинного кандидата», — заявил Суворов.

Он также рассказал, что в настоящее время препарат испытывают на животных в рамках доклинических исследований.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения испытаний на животных вакцины от коронавируса в виде кисломолочного продукта было установлено образование антител.