Российский учёный рассказал об испытаниях вакцины против коронавируса в виде йогурта
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом молекулярной микробиологии института, члена-корреспондента РАН Александра Суворова.
По его словам, при создании первого варианта молочнокислой закваски учёные ориентировались на изначальный вариант вируса и продолжают работать над этим вариантом, потому что штамм ещё циркулирует в разных странах в разной пропорции.
«У нас сейчас начинает доминировать вариант «дельта»... Мы уже сделали вариант, он включает участки белка коронавируса, соответствующие альфа- и дельта-штаммам. Они включены в состав нового вакцинного кандидата», — заявил Суворов.
Он также рассказал, что в настоящее время препарат испытывают на животных в рамках доклинических исследований.
Ранее сообщалось, что в ходе проведения испытаний на животных вакцины от коронавируса в виде кисломолочного продукта было установлено образование антител.