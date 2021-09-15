Рогозин предложил использовать на Восточном беспилотную спецтехнику

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что специальная беспилотная снегоуборочная техника должна использоваться на космодроме Восточный во избежание происшествий с людьми.

«Помните, была катастрофа во Внуково со снегоуборочной машиной? Надо на Восточном сделать полигон, то есть беспилотную технику поставить снегоуборочную… чтобы она шла исключительно по алгоритмам, не пересекая полосу», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что такая техника позднее может быть использована в аэропортах страны.

Также, по его словам, на Восточном планируют провести испытания беспилотного робота, который будет обеспечивать безопасность периметра всего космодрома.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнёрами планирует инвестировать более 33 млрд рублей в развитие скоростного трамвайного движения на космодроме Восточный и в окрестных населённых пунктах.