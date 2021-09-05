Трамвайное движение на космодроме Восточный обойдётся в 33 млрд рублей

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Госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнёрами планирует инвестировать более 33 млрд рублей на развитие скоростного трамвайного движения на космодроме Восточный и в окрестных населённых пунктах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, отражённые в концепции развития трамвайной инфраструктуры Амурской области.

«Объём инвестиций — 33,3 млрд рублей (31,8 млрд рублей — капитальные затраты, 1,5 млрд рублей — подвижной состав)», — говорится в документе.

Предполагается, что инвестиции разделит поровну «Роскосмос» вместе с внешним инвестором, Амурская область и «Газпром». Ведётся работа над возможность сделать проект дешевле.

Трамвайное движение должно связать космодром Восточный с ЗАТО Циолковский, будущим аэропортом, городами Свободный и Шимановск и Амурским ГПЗ.

Президент России Владимир Путин ранее в рамках визита в Амурскую область осмотрел строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара» и ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.

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