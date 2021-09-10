Госкомиссия одобрила вывоз ракеты со спутниками OneWeb на стартовый стол Байконура

Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1б» с группой британских спутников связи OneWeb на стартовый стол космодрома Байконур 11 сентября.

Об этом сообщает российская госкорпорация «Роскосмос».

«Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат» и 34 космических аппаратов OneWeb на стартовый комплекс площадки №31 утром 11 сентября», — говорится в сообщении.

Запуск космических аппаратов запланирован на 14 сентября. Он станет десятым по программе OneWeb и четвёртым, выполненным с космодрома Байконур.

Ранее Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк.