Госкомиссия одобрила вывоз ракеты со спутниками OneWeb на стартовый стол Байконура

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Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1б» с группой британских спутников связи OneWeb на стартовый стол космодрома Байконур 11 сентября.
Госкомиссия одобрила вывоз ракеты со спутниками OneWeb на стартовый стол Байконура
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Об этом сообщает российская госкорпорация «Роскосмос».

«Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат» и 34 космических аппаратов OneWeb на стартовый комплекс площадки №31 утром 11 сентября», — говорится в сообщении.

Запуск космических аппаратов запланирован на 14 сентября. Он станет десятым по программе OneWeb и четвёртым, выполненным с космодрома Байконур.

Ранее Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк.

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