Космонавт Юрчихин высказался о сотрудничестве России и США по МКС

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Герой России космонавт Фёдор Юрчихин высказался о сотрудничестве России и США по МКС.
Космонавт Юрчихин высказался о сотрудничестве России и США по МКС
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Вспоминаю, что во время моих первых экспедиций на МКС у нас был интегрированный экипаж. Это значит, что российские космонавты были специалистами по американскому сегменту, а американские астронавты могли обслуживать российский сегмент, выходить в скафандрах друг друга в космос, имелся единый рацион питания, мы помогали друг другу в экспериментах», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, взаимодействие разных культур и инженерных подходов приносит интересные результаты.

В последующие полёты, отметил Юрчихин, он начал замечать отдаление российского и американского экипажей.

«Хорошо это или плохо? Это вопрос не ко мне. Но то, что мы уходим от того, что называлось партнёрством на МКС, к сожалению, свершившийся факт», — добавил космонавт.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров успешно подключили кабель компьютерной сети МКС к модулю «Наука».

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