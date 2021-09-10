Космонавт выбросил «укладку с мусором» в открытый космос

Космонавт Олег Новицкий оттолкнул скреплённые друг с другом крышку катушки кабеля Ethernet, чехол и клапаны в открытый космос.

«Отпустил. Ну, по-моему, хорошо пошла», — цитирует ТАСС слова Новицкого из переговоров, транслируемых на сайте «Роскосмоса».

До этого Новицкий и его коллега Пётр Дубров подключили кабель локальной сети Ethernet и два высокочастотных кабеля телевизионной связи, а также кабель антенны «Курс-П» к многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

Ранее экипаж корабля «Союз МС-19», в который входит съёмочная группа фильма «Вызов», успешно выполнил экзаменационные тренировки.