Космонавт выбросил «укладку с мусором» в открытый космос

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Космонавт Олег Новицкий оттолкнул скреплённые друг с другом крышку катушки кабеля Ethernet, чехол и клапаны в открытый космос.
Космонавт выбросил «укладку с мусором» в открытый космос
  • © twitter.com/roscosmos

«Отпустил. Ну, по-моему, хорошо пошла», — цитирует ТАСС слова Новицкого из переговоров, транслируемых на сайте «Роскосмоса».

До этого Новицкий и его коллега Пётр Дубров подключили кабель локальной сети Ethernet и два высокочастотных кабеля телевизионной связи, а также кабель антенны «Курс-П» к многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

Ранее экипаж корабля «Союз МС-19», в который входит съёмочная группа фильма «Вызов», успешно выполнил экзаменационные тренировки.

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