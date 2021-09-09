Казахстанский бизнесмен заявил об отказе возвращать России орбитальный корабль «Буран»

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Генеральный директор казахстанского АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса заявил, что его компании владеет вторым лётным образцом советского космического орбитального корабля «Буран» и он не собирается передавать его российской стороне.
Казахстанский бизнесмен заявил об отказе возвращать России орбитальный корабль «Буран»
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать «Буран» государству. Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства», — отметил Муса.

По его словам, судебное разбирательство о возможном возврате «Бурана» в госсобственность Казахстана идёт третий год, но в настоящее время корабль принадлежит АО «Ракетно-космическая компания «Байконур».

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия» — «Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?» — добавил он.

Ранее появилась информация, что уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и оставили различные надписи на «Буране». Позднее в «Роскосмосе» прокомментировали сообщения об этом факте вандализма.

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