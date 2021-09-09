В «Роскосмосе» ответили заявившему о готовности судиться владельцу «Бурана»

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил главе казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурену Мусе, который владеет макетом и вторым лётным экземпляром орбитального корабля «Буран», на его заявление о готовности судиться за орбитальный корабль.
В «Роскосмосе» ответили заявившему о готовности судиться владельцу «Бурана»
  • © AP

Соответствующий пост Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook.

«Даурен Муса, вы несёте персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и «Энергии-М» в этих корпусах грозит утерей матчасти», — отметил он.

Рогозин посоветовал Мусе вместо написания «гадостей про российскую ракетно-космическую промышленность» заняться состоянием макета и корабля и оценить риски своего «безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин».

«Вы прекрасно знаете, что мы без согласия казахстанских властей не можем даже планировать вывоз не принадлежащего нам имущества в Россию, зато вынуждены нести расходы на его охрану. Оценки технического состояния обоих «Буранов» и «ОН Энергия-М» проводятся нами регулярно, и эти оценки неутешительны», — добавил глава «Роскосмоса».

По его словам, российская сторона будет с нетерпением ждать результата судебного процесса по данному вопросу, надеясь, что «в итоге «Бураны» обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение».

Ранее казахстанский бизнесмен заявил, что владеет орбитальный кораблём «Буран» и не намерен отдавать его России.

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