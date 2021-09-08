В «Роскосмосе» назвали примерные сроки полёта к МКС первой африканской космонавтки

Первая женщина-космонавт Африки, гражданка Туниса, сможет полететь в космос на российском космическом корабле «Союз» через три-четыре года, заявил замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Сейчас разрабатываем план, научную программу. Делегация Туниса до подписания меморандума посетила Центр управления полётами, Центр подготовки космонавтов. Срок полёта они пока не определили. Это возможно в обозримом будущем, через три-четыре года», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В августа «Роскосмос» и Тунис обсудили намерение страны подготовить женщину-космонавта.

Итогом встречи генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой стало подписание совместного меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полётов.