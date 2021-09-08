В «Роскосмосе» назвали примерные сроки полёта к МКС первой африканской космонавтки
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«Сейчас разрабатываем план, научную программу. Делегация Туниса до подписания меморандума посетила Центр управления полётами, Центр подготовки космонавтов. Срок полёта они пока не определили. Это возможно в обозримом будущем, через три-четыре года», — сказал он в комментарии РИА Новости.
В августа «Роскосмос» и Тунис обсудили намерение страны подготовить женщину-космонавта.
Итогом встречи генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой стало подписание совместного меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полётов.