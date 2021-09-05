Рогозин раздумывает над приглашением Илона Маска на космодром Восточный

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть приглашён на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди.

Об этом глава госкорпорации заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Надо его (Илона Маска. — RT) приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь (космодрома Восточный. — RT), когда пойдут уже пуски не просто «Ангары». Мы же там собираемся запускать новый пилотируемый корабль», — сказал Рогозин.

Он добавил, что первый тестовый полёт пилотируемого корабля «Орёл» назначен на декабрь 2023 года с использованием ракеты-носителя «Ангара».

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о планах пригласить американских предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск «Союза МС-19» с Байконура, который запланирован на 5 октября.