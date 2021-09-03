Ракета Alpha взорвалась после запуска в Калифорнии

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась спустя несколько минут после старта в Калифорнии.

«Во время первой фазы подъёма произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Alpha experienced an anomaly during first stage ascent that resulted in the loss of the vehicle. As we gather more information, additional details will be provided. — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 3, 2021

Компания пообещала сообщить подробности после сбора дополнительных данных.

Ранее стало известно, что грузовой корабль Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), успешно вышел на орбиту.