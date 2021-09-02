Рогозин высказался о пополнении отряда космонавтов девушками

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новое знание» высказался о пополнении отряда космонавтов девушками.

«После того как мы развернули работу в рамках проекта «Вызов» с Первым каналом, у нас около 3 тыс. анкет от девушек, которые хотели бы тоже осуществить космический полет. Мы рассчитываем на то, что у нас в этом, в следующем году резко пополнится отряд космонавтов девушками», — цитирует ТАСС Рогозина.

Он отметил, что «методики подготовки позволяют женщинам в полной мере выдерживать нагрузки, испытания и проводить сложные эксперименты на борту станции наравне с мужчинами».

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась рабочая встреча Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии чрезвычайного и полномочного посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема. В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полётов, в частности, намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта.