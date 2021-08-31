Учёные рассказали об основной причине смерти от тяжёлых форм COVID-19
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Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.
«Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих лёгкие», — приводятся слова ведущего автора исследования Имрана Сулаймана.
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