Учёные рассказали об основной причине смерти от тяжёлых форм COVID-19

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Учёные рассказали, что основной причиной смерти от тяжёлых форм COVID-19 является большое количество вирусных частиц в лёгких, а также слабый иммунный ответ на инфекцию.
Учёные рассказали об основной причине смерти от тяжёлых форм COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.

«Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих лёгкие», — приводятся слова ведущего автора исследования Имрана Сулаймана.

Отмечается, что с 3 марта по 18 июня 2020 года были проанализированы данные 589 пациентов с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предупредил о риске смерти в течение шести месяцев после перенесённого коронавируса. Он уточнил, что после инфекции пациент может столкнуться с проблемами с тромбообразованием, поражением центральной нервной и сердечной систем.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

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