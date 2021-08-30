ФСБ представит документы о планах Токио применить бактериологическое оружие в годы войны

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ФСБ России представит рассекреченные архивные документы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР в годы Второй мировой войны.
ФСБ представит документы о планах Токио применить бактериологическое оружие в годы войны
  • Reuters

«6 сентября Центральный архив ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» представит рассекреченные архивные материалы судебного процесса над японскими военными преступниками в 1949 году», — приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

Там отметили, что документы свидетельствуют о наличии «в непосредственной близости от границ Советского Союза разветвлённой базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против СССР и других стран».

Ранее ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году.

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