Первый научный эксперимент начался в модуле «Наука» на МКС
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«В модуле «Наука» начался первый эксперимент — по переработке мочи в воду. Определённую научную аппаратуру уже подключили и тестируют, например систему регенерации воды из урины СРВ-УМ», — сказал Соловьёв в беседе с РИА Новости.
В конце июля космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».