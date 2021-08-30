Первый научный эксперимент начался в модуле «Наука» на МКС

Короткая ссылка
На борту модуля «Наука» начался первый научный эксперимент, рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.
Первый научный эксперимент начался в модуле «Наука» на МКС
  • © NASA / Roscosmos

«В модуле «Наука» начался первый эксперимент — по переработке мочи в воду. Определённую научную аппаратуру уже подключили и тестируют, например систему регенерации воды из урины СРВ-УМ», — сказал Соловьёв в беседе с РИА Новости.

В конце июля космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить