Первый научный эксперимент начался в модуле «Наука» на МКС

На борту модуля «Наука» начался первый научный эксперимент, рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.

«В модуле «Наука» начался первый эксперимент — по переработке мочи в воду. Определённую научную аппаратуру уже подключили и тестируют, например систему регенерации воды из урины СРВ-УМ», — сказал Соловьёв в беседе с РИА Новости.

В конце июля космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».