Опубликовано видео из модуля «Наука»

Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

© Роскосмос

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля «Наука»! Совсем скоро проведём для вас более подробную экскурсию», — написал Новицкий. Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!



Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021 Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента МКС.