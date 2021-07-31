Опубликовано видео из модуля «Наука»
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«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля «Наука»! Совсем скоро проведём для вас более подробную экскурсию», — написал Новицкий.
Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021
Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента МКС.