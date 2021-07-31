Опубликовано видео из модуля «Наука»

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Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».
Опубликовано видео из модуля «Наука»
  • © Роскосмос

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля «Наука»! Совсем скоро проведём для вас более подробную экскурсию», — написал Новицкий.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента МКС.

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