Рогозин заявил о планах обсудить с Путиным пилотируемую космонавтику

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие дни намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Рогозин заявил о планах обсудить с Путиным пилотируемую космонавтику
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Я планирую в ближайшие дни встретиться с главой государства, который подписал телеграмму. И посвящу свою рабочую встречу именно перспективе развития пилотируемой космонавтики», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Рогозин пригласит американских предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск «Союза МС-19» с Байконура, который запланирован на 5 октября.

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