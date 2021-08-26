Рогозин заявил о планах обсудить с Путиным пилотируемую космонавтику

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие дни намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом информирует ТАСС.

«Я планирую в ближайшие дни встретиться с главой государства, который подписал телеграмму. И посвящу свою рабочую встречу именно перспективе развития пилотируемой космонавтики», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Рогозин пригласит американских предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск «Союза МС-19» с Байконура, который запланирован на 5 октября.