Рогозин заявил о планах обсудить с Путиным пилотируемую космонавтику
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Я планирую в ближайшие дни встретиться с главой государства, который подписал телеграмму. И посвящу свою рабочую встречу именно перспективе развития пилотируемой космонавтики», — сказал Рогозин.
Ранее сообщалось, что Рогозин пригласит американских предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск «Союза МС-19» с Байконура, который запланирован на 5 октября.