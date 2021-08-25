Рогозин пригласил главу NASA к себе домой
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- РИА Новости
«Мы с нетерпением ждём приезда главы NASA, сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично. Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Он также пригласил Нельсона с супругой в гости к себе домой.
Ранее сообщалось, что Нельсон поздравил «Роскосмос» и Рогозина с успешным запуском многоцелевого лабораторного модуля «Наука».