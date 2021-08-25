Рогозин пригласил главу NASA к себе домой 

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что глава NASA Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца 2021 года.
Рогозин пригласил главу NASA к себе домой 
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Мы с нетерпением ждём приезда главы NASA, сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично. Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Он также пригласил Нельсона с супругой в гости к себе домой.

Ранее сообщалось, что Нельсон поздравил «Роскосмос» и Рогозина с успешным запуском многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

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