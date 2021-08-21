Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты с космодрома Байконур
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«На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», — заявил Рогозин в своём Telegram-канале.
Как передаёт ТАСС, речь идёт о ракете «Союз-2.1б», пуск перенесён на 22 августа.
Ранее сообщалось, что запуск «Союза-2.1б» с 34 космическими аппаратами компании OneWeb был запланирован на 20 августа.
После этого запуск ракеты был перенесён на 21 августа.