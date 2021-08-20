Общество «Знание» проведёт фестиваль «Умное кино» в шести городах России

Общество «Знание» проведёт фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Умное кино» в шести городах России с августа по октябрь.

Об этом сообщает «Взгляд».

Показы запланированы в Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону. Вход свободный.

Программа включает 15 фильмов, посвящённых технологиям, будущему, природе, космосу, социологии, этнографии.

Также запланированы лекции и дискуссии, в которых примут участие кинематографисты, учёные и инноваторы.

Фестиваль откроется 23 августа в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что общество «Знание» и проект «Россия — моя история» подписали соглашение о сотрудничестве.