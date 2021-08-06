Общество «Знание» и проект «Россия — моя история» договорились о сотрудничестве

Общество «Знание» и проект «Россия — моя история» подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз.

Стороны договорились, что общество «Знание» откроет сеть просветительских центров на территории 23 исторических парков, которые в ближайшем будущем станут центрами просвещения «Моя история».

На их базе будут проходить мероприятия для школьников и студентов. В качестве лекторов выступят государственные деятели, учёные, спортсмены, бизнесмены, деятели культуры и искусства.

Ранее «Взгляд» сообщал, что общество «Знание» проведёт конкурс «Лига лекторов».