Специалисты рассказали, как предотвратить быстрый износ аккумулятора телефона

Эксперты Эльдар Муртазин и Денис Кусков рассказали в беседе с RT, как предотвратить быстрый износ аккумулятора телефона.

«Не стоит заряжать аккумулятор в некомфортных условиях. Правило простое: если температура комфортна для вас, она будет комфортна и для смартфона. Если это жара, прямые солнечные лучи или, наоборот, очень холодно, а вы заряжаете в таких условиях аккумулятор, то ничего хорошего не произойдёт. Обычно зимой люди располагают свой телефон в карманах наружной одежды и могут заряжать его от внешнего аккумулятора. Лучше это делать в помещении — так аккумулятор прослужит дольше. Вы можете заряжать аккумулятор практически всегда полностью или частично, но батарейки не любят перегрев, соответственно, если вы используете, например, быструю или очень быструю зарядку, то аккумулятор может частично перегреваться», — пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Специалист добавил, что необходимо отключить быструю зарядку либо быть готовым к падению ёмкости аккумулятора на 20—25% и его замене.

В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что новые аккумуляторы, которые установлены в смартфонах, позволяют в течение дня подзаряжать телефон, но важно в процессе зарядки не использовать его.

«Вместе с тем где-то в течение года качественный аккумулятор выполняет все свои функции. После активного года использования, как правило, начинается замедление различных характеристик аккумулятора, который требует замены на новый, но он не будет на 100% таким же, каким был оригинальный с поставкой нового смартфона, при этом на какое-то время будет улучшение технических характеристик», — добавил Кусков.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT рассказал, что нужно делать после потери или кражи смартфона, чтобы защитить свои данные.