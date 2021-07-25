Специалист рассказал, что нужно делать после потери или кражи смартфона

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT рассказал, что нужно делать после потери или кражи смартфона, чтобы защитить свои данные.

«Перед тем как начать пользоваться телефоном, желательно включить на нём режим «Найти телефон», — советует эксперт.

Он отметил, что этот режим позволяет физически определить местоположение украденного либо потерянного смартфона и в ряде случаев даже попробовать его найти.

«Кроме того, с помощью этого режима можно заблокировать удалённо телефон, по сути, превратив его в кирпич, чтобы вор или человек, который его нашёл и не сдал ни в полицию, ни владельцу, не смог им серьёзно воспользоваться», — объяснил Лукацкий.

По словам эксперта, первым делом после потери или кражи телефона необходимо поменять пароли на всех сервисах, которыми пользовался его владелец, в первую очередь — связанные с интернет-банкингом и электронной почтой.

«Разумеется, поменять пароль на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации. Для Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервис Google. Это нужно для того, чтобы злоумышленник не смог, разблокировав телефон, получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе в соцсетях», — заключил Лукацкий.

Ранее эксперты дали советы по борьбе с телефонным мошенничеством.