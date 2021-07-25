Специалист рассказал, что нужно делать после потери или кражи смартфона

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT рассказал, что нужно делать после потери или кражи смартфона, чтобы защитить свои данные.
Специалист рассказал, что нужно делать после потери или кражи смартфона
  • © РИА Новости

«Перед тем как начать пользоваться телефоном, желательно включить на нём режим «Найти телефон», — советует эксперт.

Он отметил, что этот режим позволяет физически определить местоположение украденного либо потерянного смартфона и в ряде случаев даже попробовать его найти.

«Кроме того, с помощью этого режима можно заблокировать удалённо телефон, по сути, превратив его в кирпич, чтобы вор или человек, который его нашёл и не сдал ни в полицию, ни владельцу, не смог им серьёзно воспользоваться», — объяснил Лукацкий.

По словам эксперта, первым делом после потери или кражи телефона необходимо поменять пароли на всех сервисах, которыми пользовался его владелец, в первую очередь — связанные с интернет-банкингом и электронной почтой.

«Разумеется, поменять пароль на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации. Для Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервис Google. Это нужно для того, чтобы злоумышленник не смог, разблокировав телефон, получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе в соцсетях», — заключил Лукацкий.

Ранее эксперты дали советы по борьбе с телефонным мошенничеством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить