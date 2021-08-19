Госкомиссия утвердила время пуска «Союза-2.1б» с аппаратами OneWeb

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На космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, на котором рассмотрели вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 аппаратами спутниковой компании OneWeb в рамках миссии №35.
Госкомиссия утвердила время пуска «Союза-2.1б» с аппаратами OneWeb
  • © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «по результатам испытаний на стартовом комплексе члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 01:23:17 по московскому времени 20 августа 2021 года».

Ранее сообщалось, что из ракетно-космического центра «Прогресс» (город Самара, входит в состав госкорпорации «Роскосмос») на космодром Байконур отправлен железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, а также с блоками ракеты-носителя и сборочно-защитным блоком ракеты «Союз-2» этапа 1б.

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