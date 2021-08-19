Госкомиссия утвердила время пуска «Союза-2.1б» с аппаратами OneWeb
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Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Отмечается, что «по результатам испытаний на стартовом комплексе члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 01:23:17 по московскому времени 20 августа 2021 года».
Ранее сообщалось, что из ракетно-космического центра «Прогресс» (город Самара, входит в состав госкорпорации «Роскосмос») на космодром Байконур отправлен железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, а также с блоками ракеты-носителя и сборочно-защитным блоком ракеты «Союз-2» этапа 1б.