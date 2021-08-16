Две ракеты «Союз-2» отправлены на космодром Байконур
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Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Отмечается, что «данные ракеты-носители предназначены для запусков по российской программе Международной космической станции: этапа 1а — для запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС», этапа 1б, в свою очередь, предназначена для запуска транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал».
«Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в «Роскосмос») предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Выведение «Причала» на околоземную орбиту и стыковка к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука» планируется в ноябре 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что очередной запуск «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 20 августа.