«Спутник Лайт» показал эффективность на уровне 93,5% в Парагвае

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» показала высокий уровень безопасности и эффективность на уровне 93,5% во время вакцинации в Парагвае.

Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что показатель эффективности основан на данных 320 тыс. человек, вакцинированных «Спутником Лайт» к 30 июля.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев по случаю годовщины с момента регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» отметил, что российский препарат доказал свою безопасность и эффективность.