НАСА создаёт группу по расследованию инцидента с модулем «Наука»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создаёт группу, которая будет расследовать инцидент с модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС).

globallookpress.com

«В соответствии с политикой НАСА формируется группа по расследованию для оценки деятельности», — цитирует ТАСС заявление американского ведомства. Группа будет анализировать доступные данные в сотрудничестве с российскими коллегами. Отмечается, что специалисты НАСА продолжают «оценивать любое комплексное воздействие на Международную космическую станцию непреднамеренного включения двигателей российского модуля «Наука». 31 июля космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».