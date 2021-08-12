В «Роскосмосе» рассказали о подготовке космонавтов к работам в открытом космосе

В «Роскосмосе» рассказали, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров активно готовятся к предстоящим работам в открытом космосе. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что «главная задача посвящена плановым работам по интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в состав Международной космической станции и реализации запланированных этапов развёртывания всех функциональных возможностей российского модуля».

«Первая внекорабельная деятельность длительностью 6,5 часа запланирована на 2 сентября, открытие выходного люка модуля «Поиск» в этот день предварительно состоится в 18:35 мск. Второй выход в космос длительностью 5,5 часа у российских космонавтов состоится через 6 дней», — говорится в сообщении.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента МКС.

Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».