В «Роскосмосе» рассказали о подготовке космонавтов к работам в открытом космосе
- РИА Новости
Отмечается, что «главная задача посвящена плановым работам по интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в состав Международной космической станции и реализации запланированных этапов развёртывания всех функциональных возможностей российского модуля».
«Первая внекорабельная деятельность длительностью 6,5 часа запланирована на 2 сентября, открытие выходного люка модуля «Поиск» в этот день предварительно состоится в 18:35 мск. Второй выход в космос длительностью 5,5 часа у российских космонавтов состоится через 6 дней», — говорится в сообщении.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента МКС.
Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».